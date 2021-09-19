Синоптик предупредил о выпадении мокрого снега в ряде российских регионов

В ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выпадет около половины месячной нормы осадков и мокрый снег. Об этом предупредил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что в Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях может выпасть до 30 миллиметров осадков, то есть около половины месячной нормы для сентября. Синоптик добавил, что в понедельник, 20 сентября, в отдельных районах Тверской, Ярославской и Московской областей может выпасть первый снег. Однако он будет таять еще в воздухе и останется незаметным для большинства жителей ЦФО.

Ранее Тишковец рассказал, что понедельник, 20 сентября, в Москве может начаться сильнейший ливень, которого не фиксировали на протяжении 73 лет. По оценкам синоптика, в столице может выпасть от 16 до 21 миллиметра осадков. В Подмосковье больше всего дождей пройдет в западных, юго-западных и южных районах.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании и дождях в центре европейской части страны. Он отметил, что в ближайшие дни в целом столбик термометра обещает быть ниже нормы.