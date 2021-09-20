Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на российские курорты придет похолодание на пять-шесть градусов. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, будет заметно меняться температурный фон и в Крыму, и в Краснодарском крае. На полуострове будет еще тепло в понедельник, 20 сентября, ожидается 25 градусов. Однако со вторника, 21 сентября, температура уже не будет выше 20 градусов.

В Краснодарский край аналогичное похолодание придет чуть позже, в среду, 22 сентября. «Сейчас в Сочи, например, 25-27 градусов, но со среды температура тоже будет не выше 20 градусов», — заключил он.

Ранее Вильфанд заявил, что потепление до 13 градусов тепла днем придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. Он пообещал россиянам потепление к концу недели, отметив, что температура будет держаться на уровне 11-13 градусов. При этом погода продолжит оставаться облачной с небольшими осадками в центре России.