Синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке

Сентябрь 2021 года может стать стать самым холодным в XXI веке на территории европейской части России. Такой прогноз дали синоптики, опрошенные изданием «Известия».

В частности, об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он объяснил, что на это указывает прошедшая неделя, которая была холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. При этом анализ погоды с начала года в целом говорит о том, что 2021 год вероятно войдет в пятерку самых теплых лет нынешнего века.

По мнению замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимира Семенова, эта погодная аномалия не отрицает тенденцию потепления климата. Как отметил специалист, за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в России выросла на 1,2–1,5 градуса. Шувалов добавил, что при этом погодные аномалии, взятые по отдельности, наподобие нынешнего сентября не стоит воспринимать как проявления изменений климата в сторону похолодания.

Ранее о похолодании на российских курортах рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Со вторника, 21 сентября, температура в Крыму и Краснодарском крае уже не будет выше 20 градусов.