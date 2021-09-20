В ООН предупредили о последствиях потепления климата

Генсек ООН Гутерриш: потепление климата более чем на 1,5 градуса будет катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса по Цельсию приведет к катастрофе. Соответствующее заявление он сделал на конференции по климату, передает ТАСС.

По его словам, для предотвращения этого и для достижения углеродной нейтральности к середине столетия необходимо на 45 процентов сократить выбросы к 2030 году.

Гутерриш также обратился к членам G20, поскольку на долю этих стран приходится 80 процентов выбросов парниковых газов. Он подчеркнул, что следующая встреча «Большой двадцатки» будет крайне важна для достижения успеха Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Кроме того, Генсек ООН выразил мнение, что на необходимые меры в сфере климата в развивающихся странах нужно выделять 100 миллиардов долларов в год.

Ранее исследователи Международного института окружающей среды и развития пришли к выводу, что природные катаклизмы заставят миллионы людей мигрировать и заниматься рабским трудом.

