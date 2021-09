Названа цена спасения человечества

Подсчитан объем инвестиций, которых не хватает человечеству для спасения от глобальных проблем. Аналитики объединения Force for Good в своем докладе подсчитали, что для реализации гуманитарных и экологических программ ООН потребуется дополнительно вложить 100 триллионов долларов.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Чтобы к 2030 году достичь целей по сдерживанию глобального потепления, борьбе с нищетой, изменением климата и различными видами неравенств, необходимо ежегодно выделять на соответствующие инициативы десять процентов мирового ВВП. Если учесть затраты на переход к безуглеродной экономике, то к 2050 году потребуется инвестировать 200-220 триллионов долларов, назвали цену аналитики. Сейчас человечество вкладывает на десять триллионов долларов в год меньше, чем нужно — по бюджету многих стран сильно ударила пандемия коронавируса.

По мнению экспертов, сильнее всего не хватает денег на сдерживание глобального потепления и устранение проблем в социальной сфере — необходимо выделять на 20 и на 50 процентов больше средств соответственно. Глава Force for Good Кетан Патель (Ketan Patel) предупредил, что до дедлайна по целям ООН осталось десять лет, и придется искать более масштабные и радикальные решения, чтобы их достичь. В объединение Force for Good входят ведущие финансовые компании, среди которых BlackRock, JPMorgan и Bridgewater Associates and Schroders.

Срочно активизировать усилия по спасению планеты призвали и исследователи из Chatham House. По их подсчетам, с текущими темпами сокращения выбросов шансы удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня составили около одного процента.