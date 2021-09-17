Названа цена спасения человечества

Подсчитан объем инвестиций, которых не хватает человечеству для спасения от глобальных проблем. Аналитики объединения Force for Good в своем докладе подсчитали, что для реализации гуманитарных и экологических программ ООН потребуется дополнительно вложить 100 триллионов долларов.
Чтобы к 2030 году достичь целей по сдерживанию глобального потепления, борьбе с нищетой, изменением климата и различными видами неравенств, необходимо ежегодно выделять на соответствующие инициативы десять процентов мирового ВВП. Если учесть затраты на переход к безуглеродной экономике, то к 2050 году потребуется инвестировать 200-220 триллионов долларов, назвали цену аналитики. Сейчас человечество вкладывает на десять триллионов долларов в год меньше, чем нужно — по бюджету многих стран сильно ударила пандемия коронавируса.
По мнению экспертов, сильнее всего не хватает денег на сдерживание глобального потепления и устранение проблем в социальной сфере — необходимо выделять на 20 и на 50 процентов больше средств соответственно. Глава Force for Good Кетан Патель (Ketan Patel) предупредил, что до дедлайна по целям ООН осталось десять лет, и придется искать более масштабные и радикальные решения, чтобы их достичь. В объединение Force for Good входят ведущие финансовые компании, среди которых BlackRock, JPMorgan и Bridgewater Associates and Schroders.
Срочно активизировать усилия по спасению планеты призвали и исследователи из Chatham House. По их подсчетам, с текущими темпами сокращения выбросов шансы удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня составили около одного процента.