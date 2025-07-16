Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 16 июля 2025Забота о себе

Названа оптимальная продолжительность отпуска

Психолог Пичард: Отпуск должен длиться как минимум восемь дней
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психолог Бенедикт Пичард заявил, что не стоит работать целый год, чтобы потом взять долгий отпуск. Оптимальную продолжительность отдыха он назвал в беседе с изданием La Razon.

«Лучше распределить отпускные дни в течение года, что поможет избежать накопления усталости и поддерживать более стабильный уровень благополучия», — пояснил Пичард. По его словам, отпуск должен длиться как минимум восемь дней. Правда, отдыхать более 11 дней тоже не стоит, отметил эксперт.

Материалы по теме:
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

По его словам, головной мозг лучше адаптируется к трудовым обязанностям, когда привычный распорядок дня нарушался на короткое время. Однако важно не только количество дней отдыха, но и их качество. Во время отпуска стоит полностью отключиться от работы и сосредоточиться на получении нового опыта, добавил Пичард.

Ранее терапевт Анастасия Стольная рассказала, как собрать аптечку для отпуска. Она посоветовала взять с собой в путешествие пластырь и антисептик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Отставка премьера Украины привела к драке в Раде

    Поклонская показала новую татуировку с рунами на видео

    Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование ВСУ

    Перестрелка на сигнальных пистолетах между подростками в российском городе попала на видео

    Статую Свободы захотели перенести из США в другую страну

    Прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх

    Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

    В Германии заявили об идейном споре с Францией из-за Украины

    Редкое явление заметили в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости