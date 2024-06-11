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13:34, 11 июня 2024Забота о себе

Россиянам назвали составляющие дорожной аптечки для отпуска

Терапевт Стольная: в отпускной аптечке должны быть пластыри и антисептики

Фото: Юрий Поздников / Лори

В дорожной аптечке, которую человек берет с собой в отпуск, должны быть не только лекарства, но и средства, которые понадобятся при травмах. Ее главные составляющие назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

Врач посоветовала брать в отпуск перевязочные материалы и средства, которые могут понадобиться при травмах и ранах (например, пластыри и антисептики), а также препараты от боли, насморка и повышенной температуры. Отдельное внимание она призвала уделить лекарственным средствам, необходимым при обезвоживании и расстройствах желудочно-кишечного тракта, в том числе при острых кишечных инфекциях.

Для облегчения аллергических реакций терапевт рекомендовала добавить в отпускную аптечку антигистаминные препараты второго поколения — они имеют меньше побочных эффектов. Также могут пригодиться лекарства, направленные на снятие симптомов, возникающих при морской или воздушной болезни, добавила терапевт.

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Тем, кому предстоит длительный ночной перелет или смена часовых поясов, доктор посоветовала взять с собой средства с мелатонином. Они помогут нормализовать циркадные ритмы, уточнила врач.

У каждого человека могут быть индивидуальные противопоказания к применению того или иного лекарственного средства, поэтому собирать аптечку лучше совместно с врачом — это можно сделать не только на очном приеме, но и на онлайн-консультации с помощью телемедицинских сервисов. Также важно проверять сроки годности препаратов и помнить, что для некоторых препаратов необходим особый температурный режим хранения

Анастасия Стольнаяврач-терапевт

Ранее хирург, онколог Антон Иванов назвал россиянам способы избежать заражения во время отпуска. Он объяснил, что ротавирусом чаще всего заражаются, когда не моют руки после посещения туалета.

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      Александра Лисица
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