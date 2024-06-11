Россиянам назвали составляющие дорожной аптечки для отпуска

Терапевт Стольная: в отпускной аптечке должны быть пластыри и антисептики

В дорожной аптечке, которую человек берет с собой в отпуск, должны быть не только лекарства, но и средства, которые понадобятся при травмах. Ее главные составляющие назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

Врач посоветовала брать в отпуск перевязочные материалы и средства, которые могут понадобиться при травмах и ранах (например, пластыри и антисептики), а также препараты от боли, насморка и повышенной температуры. Отдельное внимание она призвала уделить лекарственным средствам, необходимым при обезвоживании и расстройствах желудочно-кишечного тракта, в том числе при острых кишечных инфекциях.

Для облегчения аллергических реакций терапевт рекомендовала добавить в отпускную аптечку антигистаминные препараты второго поколения — они имеют меньше побочных эффектов. Также могут пригодиться лекарства, направленные на снятие симптомов, возникающих при морской или воздушной болезни, добавила терапевт.

Тем, кому предстоит длительный ночной перелет или смена часовых поясов, доктор посоветовала взять с собой средства с мелатонином. Они помогут нормализовать циркадные ритмы, уточнила врач.

У каждого человека могут быть индивидуальные противопоказания к применению того или иного лекарственного средства, поэтому собирать аптечку лучше совместно с врачом — это можно сделать не только на очном приеме, но и на онлайн-консультации с помощью телемедицинских сервисов. Также важно проверять сроки годности препаратов и помнить, что для некоторых препаратов необходим особый температурный режим хранения Анастасия Стольная врач-терапевт

Ранее хирург, онколог Антон Иванов назвал россиянам способы избежать заражения во время отпуска. Он объяснил, что ротавирусом чаще всего заражаются, когда не моют руки после посещения туалета.