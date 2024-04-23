Россиянам назвали способы не подхватить кишечную инфекцию на курорте

Хирург Иванов призвал пить на курортах только кипяченую или бутилированную воду

На курортах люди нередко подхватывают кишечные инфекции, которые вне зависимости от их вида (бактериальные, вирусные и ротавирусные) вызывают практически одинаковые симптомы: температуру, боль, рвоту, рассказал хирург, онколог Антон Иванов. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал россиянам способы избежать заражения во время отпуска.

Доктор Иванов объяснил, что ротавирусом чаще всего заражаются, когда не моют руки после посещения туалета. «Также заражение возможно из-за инфицирования воды. Поэтому главная рекомендация для отдыха на всех курортах и особенно это относится к Абхазии, черноморскому побережью — пить только бутилированную или кипяченую воду», — призвал врач.

Все продукты, которые продают на пляже, несут опасность, так как все микроорганизмы и возбудители могут передаваться через грязные руки. Еду могут оставлять для продажи на солнце, из-за чего микробы размножаются. Такую пищу употреблять нельзя. Необходимо тщательно мыть чистой бутилированной водой все овощи и фрукты Антон Иванов онколог, хирург

Также во время купания в море или бассейне нельзя глотать воду. При скоплении отдыхающих возможна высокая концентрация кишечной палочки и других возбудителей, объяснил доктор.

Иванов также рекомендовал, отправляясь на море, иметь при себе аптечку, в которой обязательно должен быть активированный уголь. Принимать его нужно из расчета одна таблетка на десять килограммов веса.

Также при инфицировании следует применять энтеросорбенты, которые не разрушаются в желудочно-кишечном тракте и выводят из организма токсичные соединения. Кроме активированного угля к ним также относятся энтеросгель и полисорб.

У взрослых кишечные инфекции в основном протекают легко, тяжелые случаи встречаются редко. Дети переносят намного тяжелее из-за жидкого стула, обезвоживания. Если у ребенка не поднялась температура, появились рвота и тошнота, нужно обратиться к врачу

«Лечения кишечных инфекций проводят с помощью противовирусных препаратов: анаферона, виферона, эргоферона, галавита. Для поддержания микрофлоры применяют пробиотики энтерол, аципол, бифиформ и линекс. Важно в это время поддерживать водно-солевой баланс. С этим помогут регидрон или гидровит, но обязательно под контролем врача», — заключил Иванов.

Ранее Иванов назвал способ распознать опасные родинки. По его словам, чаще всего перерождаются в раковые образования родинки средних и крупных размеров.