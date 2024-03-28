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07:43, 28 марта 2024Забота о себе

Онколог назвал способы распознать опасные родинки

Онколог Иванов назвал способы распознать опасные родинки

Фото: Custom Medical Stock Photo / Global Look Press

Сами по себе родинки безопасны и не представляют угрозы для здоровья человека. При этом средние и крупные невусы могут перерасти в злокачественные опухоли, такие как меланома, рассказал онколог Антон Иванов, пишет издание «Газета.Ru».

«Невусы различаются по размеру: мелкие занимают площадь до 1,5 мм, средние — до 10 мм, а крупные — более 10 мм. Склонность к перерождению в меланому имеют, как правило, средние и крупные родинки», — отметил врач.

Иванов подчеркнул, что перерождение невусов в меланому может начаться безо всяких видимых и очевидных причин. Нужно обратиться к дерматологу, если вы вдруг заметили изменение окраски и текстуры родинки, сильное разрастание новообразования.

На злокачественные процессы также могут указывать кровотечения из невуса, появление болезненных и дискомфортных ощущений, зуд и жжение, резюмировал Иванов.

Ранее врач Суна Исакова рассказала о причинах появления кератомы — доброкачественного новообразования на коже. Она уточнила, что в отличие от обычных родинок кератома не появляется на ладонях, подошвах ног или слизистых. Чаще всего ее обнаруживают в области туловища, шеи и на голове.

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      Марина Совина
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