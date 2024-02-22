Онколог оценила вероятность перерождения кровоточащей родинки в рак

Онколог Исакова рассказала о причине появления кровоточащих родинок

Врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала о причинах появления кератомы — доброкачественного новообразования на коже. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность перерождения таких родинок в рак.

По словам Исаковой, кератома состоит из клеток-кератиноцитов и внешне напоминает раковое поражение кожи. Она выглядит как кровоточащая родинка, имеющая форму восковидной полоски или возвышенной бляшки с неровной поверхностью, говорит врач. Цвет такого новообразования может быть разным: от телесного до почти черного. Онколог добавила, что в отличие от обычных родинок кератома никогда не появляется на ладонях, подошвах ног или слизистых, чаще всего ее обнаруживают в области туловища, шеи и на голове.

Кератома — это не предраковое заболевание, так как она не способна переродиться в злокачественный процесс, но иногда ее внешний вид может напоминать онкозаболевания кожи — меланому или базально-клеточный рак. Поэтому для диагностики новообразования необходимо обратиться к врачу-дерматологу на очный или дистанционный прием Суна Исакова онколог

Исакова отметила, что в большинстве случаев кератома развивается из-за воздействия ультрафиолетовых лучей, однако может появиться и на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. В редких случаях, продолжила онколог, новообразования могут указывать на синдром Лезера-Трела, когда на фоне онкозаболевания желудка или кишечника на теле человека за короткий период возникает множество кератом.

По словам Исаковой, при желании пациента врач может удалить кератому. Обычно для этого используют криотерапию — замораживание жидким азотом, электрокаутеризацию — воздействие электротоком, шейв биопсию — удаление кератомы при помощи специального лезвия, а также лазерное удаление. Чтобы снизить риск появления новообразований на коже, онколог посоветовала круглый год пользоваться солнцезащитным кремом.

Ранее терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали продукты, которые снижают риск развития меланомы. По их мнению, при регулярном употреблении продуктов с бета-каротином риск заболеть раком кожи меньше.