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08:04, 25 января 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали четыре снижающих риск «самого злого рака» продукта

Врач Коновалов: паприка, батат, морковь и тыква снижают риск развития меланомы

Фото: Kira Hofmann / dpa / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали четыре продукта, которые снижают риск развития меланомы. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что паприка, батат, морковь и тыква содержат большое количество витамина А и его предшественника — бета-каротина. По словам Малышевой, суточная норма этих веществ содержится в 40 граммах красного перца или в 100 граммах батата. При этом количество витамина А и бета-каротина в 100 граммах моркови или тыквы в разы превышает суточную потребность в них.

«Бета-каротин снижает риски меланомы — именно самого злого рака», — добавил Продеус. Иммунолог объяснил, что бета-каротин защищает кожу от разрушающего действия ультра-фиолетовых лучей, а также выполняет функцию антиоксиданта. «Антиоксидант — это вещество, которое понижает возможность свободных радикалов для повреждения клеток», — заключил Продеус.

Ранее Малышева и Продеус назвали бразильский орех, свиные почки и тунец главными противораковыми продуктами. По словам врачей, бороться с раком организму помогает микроэлемент селен, который в них содержится.

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      Олег Давыдов
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