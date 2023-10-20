Врачи назвали главные противораковые продукты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали бразильский орех, свиные почки и тунец главными противораковыми продуктами. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи объяснили, что бороться с раком организму помогает микроэлемент селен. «Три продукта-чемпиона по содержанию селена — бразильский орех (одной штуки в сутки достаточно), свиные почки (достаточно 20 граммов в сутки, чтобы восстановить потребность в селене), или тунец (достаточно 50 граммов в сутки)», — отметила Малышева.

Продеус подчеркнул, что низкий уровень селена увеличивает риск рака на 35 процентов. По словам специалистов, восемь лет назад медицинское сообщество внесло селен в список абсолютно необходимых для жизни микроэлементов.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукты, употребление которых также может снизить риск развития рака. По его словам, таким свойством обладают кисломолочные напитки и квашеная капуста.