Сенатор Шейкин: Россиян не будут штрафовать за передачу SIM-карт родственникам

Россиян решили не наказывать за передачу SIM-карт близким родственникам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или sim-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам», — объяснил сенатор.

Он добавил, что россиян не будут штрафовать за передачу SIM-карт супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки,