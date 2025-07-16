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12:42, 16 июля 2025Мир

Западу и Украине припомнили срыв справедливых Минских соглашений

Де Зайас: Запад и Украина сорвали справедливые Минские соглашения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Альфред де Зайас

Альфред де Зайас. Фото: Anonym / wikipedia

Минские соглашения были справедливыми договоренностями, но Запад и Украина сорвали их. Об этом заявил американский юрист-международник и бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас в социальной сети X.

«Минские соглашения I и II были справедливыми договоренностями, которые Запад и Украина нарушили. Два проекта соглашений, предложенных [главой МИД России Сергеем] Лавровым в декабре 2021 года, были умеренными, компромиссными и направленными на создание разумной архитектуры безопасности, а также гарантирующими территориальную целостность Украины. США и НАТО отвергли их», — говорится в публикации.

Эксперт добавил, что у президента США Дональда Трампа нет причин «разочаровываться» в России, которая с 2014 года пытается заключить сделку, но сталкивается с нежеланием Запада.

«Россия не изменила своей позиции. США не хотят сделки, они хотят капитуляции», — добавил де Зайас.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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