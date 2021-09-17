Мировые компании попросили избавиться от отчетов по выбросам «для галочки»

Крупнейших мировых эмитентов углекислого газа попросили вести открытую отчетность, а не замалчивать работу с климатическими рисками от своей деятельности. Исследование британского аналитического центра Carbon Tracker показало, что около 70 процентов опаснейших по объему выбросов в атмосферу предприятий не фиксируют траты на экологические мероприятия в финансовых документах, приводит данные «Би-би-си».

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По данным экспертов, утаивание подробностей о природоохранных программах среди предприятий с большим углеродным следом резко снижает шансы на достижение глобальных целей по выбросам. «У нас нет прозрачности, мы понятия не имеем, выделяется ли капитал на экологическую деятельность компаний, чтобы действительно прийти к более безопасному будущему», — высказалась аналитик Carbon Tracker Барбара Дэвидсон (Barbara Davidson).

Главный операционный директор Института экономики (Economic Affairs (IEA) Энди Майер (Andy Mayer) отметил, что в подобном поведении компаний нет ничего удивительного, но от него пора избавляться. «Если инвесторы действительно захотят больше информации о климатических рисках в отчетах, они откажутся от инвестиций и накажут компании, которые ее не предоставят. Серьезные меры по борьбе с изменением климата включают в себя риск и инвестирование в новые технологии. Крупные компании с их огромными бюджетами на научные исследования должны сосредоточиться на этом, а не ставить галочки перед активистами», — пояснил Майер.

В ходе исследования 107 глобальных компаний, работающих в углеродоемких секторах, отметились «явным отсутствием климатических рисков» в официальных документах. Исследователи также обнаружили, что ни один из отчетов не отражал цели, поставленные Парижским соглашением об ограничении глобального изменения температуры не более 1,5 градуса по Цельсию.

Ранее в ООН объявили, что скорость изменения климата на планете осталась неизменной даже в условиях многочисленных ограничений на деятельность предприятий в пандемию коронавируса. Генсек организации Антониу Гуттериш отметил, что помимо использования ископаемого топлива в больших объемах на здоровье и жизнь людей влияют тяжелые погодные условия из-за загрязнения атмосферы.