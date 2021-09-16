Богатые страны помогут Африке позаботиться о планете

США, Великобритания, Франция и Германия, входящие в число самых богатых стран мира, отправят делегацию в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы заключить сделку о закрытии угольных электростанций в стране. Угольное производство способствует приближению глобального потепления, и развитые государства хотят помочь ЮАР перейти на безопасные для планеты источники энергии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Делегаты намерены встретиться с администрацией компании Eskom Holdings, которая вырабатывает почти всю электроэнергию в ЮАР с помощью 15 электростанций. О результатах переговоров объявят на всемирной экологической конференции ООН (COP26), которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. По словам источников, стороны обсудят варианты финансирования энергетического перехода (отказа от ископаемого топлива) в Южной Африке. Один из возможных путей — предоставить ЮАР доступ к двум миллиардам долларов, которые США, Франция, Великобритания и Германия пообещали выделить на поэтапный отказ от угля во всем мире на июньской встрече Большой семерки.

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Правительство Южной Африки заявляет, что страна не сможет эффективно позаботиться об экологии только за счет собственных средств. «Развитые страны несут ответственность за финансирование справедливого перехода к низкоуглеродной экономике и обществу, устойчивому к изменению климата», — сказал представитель департамента охраны окружающей среды Южной Африки Альби Модизе. Он подтвердил, что первый советник министерства финансов США по климату Джон Мортон посетит ЮАР «для оценки возможностей расширения сотрудничества», но добавил, что сроки еще не определены. Мортон будет представлять представлять Великобританию на COP26. Представитель французского министерства охраны окружающей среды также подтвердил, что дискуссии ведутся на постоянной основе.

ЮАР занимает 12 место в мировом рейтинге по объемам выбросов парниковых газов из-за огромного угольного производства. Только на Eskom приходится более 40 процентов выбросов. Коммунальное предприятие разработало планы по закрытию своих угольных электростанций и частичному переходу на возобновляемые источники энергии, а также строительству газотурбинных и аккумуляторных электростанций. Однако долг Eskom перед инвесторами уже достиг 28 миллиардов долларов и не позволяет компании заимствовать больше денег, чтобы платить за энергетический переход. Кроме того, в отрасли заняты более сотни тысяч людей, и сокращение производства угля будет иметь и социальные последствия. Поэтапный отказ от этого энергоресурса может стоить более 10 миллиардов долларов.

Однако Южная Африка стремится активно участвовать в глобальной борьбе с изменением климата. ЮАР стала первым африканским государством, где банки частично или полностью перестанут инвестировать в новые угольные проекты.