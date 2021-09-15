Африка вступила в борьбу за спасение планеты

Южно-Африканская Республика (ЮАР) стала первой африканской страной, где банки частичной или полностью откажутся от финансирования новых угольных проектов ради спасения планеты, передает Reuters.

Один из крупнейших южноафриканских кредиторов FirstRand больше не будет финансировать создание новых угольных электростанций и шахт с 2026 года. К 2030 году компания надеется сократить зависимость от угля до одного процента. Ранее компания заявляла, что продолжит поддерживать производство этого вида ископаемого топлива из-за его важности для экономики Южной Африки.

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C 2026 года компания FirstRand также снизит ограничение по авансам на финансирование угля с двух процентов до 1,5 процента. FirstRand пока единственный из четырех крупнейших южноафриканских кредиторов, кто отказался давать деньги. Absa и Standard Bank урезали свои программы, но полностью от финансирования не отказались.

Задача спасти планеты от глобальной катастрофы во многом упирается в проблему бедности стран Африки и Азии. По подсчетам Международного энергетического агентства в развивающиеся страны необходимо инвестировать один триллион долларов, чтобы помочь им перейти на чистые источники энергии. Кроме этого, глава отдела транспортного передвижения программы Организации объединенных наций по окружающей среде UNEP Роб де Йонг призвал мировых автопроизводителей сделать электрокары доступными для бедных стран.