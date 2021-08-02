Мир оказался под угрозой глобальной катастрофы из-за бедных стран

Бедные страны Африки и Азии поставили под угрозу планы развитых государств по борьбе с изменением климата. Об этом заявил глава отдела транспортного передвижения программы Организации объединенных наций (ООН) по окружающей среде UNEP Роб де Йонг, пишет Bloomberg.

Спасение от глобальной катастрофы зависит от бедных стран, потому что они не смогут позволить себе нынешние электромобили из-за низкого уровня дохода. «Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Нам нужны автомобили с низким и нулевым уровнем выбросов для стран с низким и средним уровнем дохода», — заявил де Йонг. Он упрекнул мировых автопроизводителей в том, что они создают свою продукцию с целью привлечь состоятельных покупателей на Западе, игнорируя потребности государств с низким уровнем дохода.

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С 1751 по 2017 год на Африку и Южную Америку приходилось лишь по три процента от мирового объема выбросов парниковых газов. В 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 миллиарда тонн углекислого газа, Южная Америка — 1,1 миллиарда тонн, тогда как страны Евросоюза (ЕС) — 2,92 миллиарда тонн. Доля вредных выбросов в бедных странах вскоре увеличится из-за роста населения. Например, в Кении объем выбросов углекислого газа вырос в два раза с 2005 года, причем большая часть приходится на транспорт. Автопарк кенийской столицы Найроби удваивается каждые восемь лет, а самым популярным видом общественного транспорта остаются работающие на дизеле микроавтобусы матату. Бедные страны Африки, Азии и Латинской Америки могут десятилетиями использовать автомобили, автобусы и грузовики на горючем топливе. Без переориентирования крупных автопроизводителей на рынок бедных стран мировую цель по снижению вредных выбросов будет трудно достичь.

В середине июля Еврокомиссия приняла план по защите климата и экологии, предусматривающий, в частности, снижение вредных выбросов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, полный переход на электромобили к 2035 году и введение налогов на импортные товары из стран с низкими экологическими стандартами. В министерстве труда и социальной защиты России заявили, что в случае одобрения документа странами ЕС он ударит по российским поставкам в Европу железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов.