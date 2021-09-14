Рост цен на солнечную энергию поставил под вопрос спасение планеты

Стоимость солнечной энергии в США выросла впервые с 2014 года из-за проблем в глобальной цепочке поставок. Об этом сообщают исследователи из Wood Mackenzie и Solar Energy Industries Association, чьи выводы приводит Bloomberg.

Повышение стоимости панелей ставит под вопрос спасение планеты, так как мешает поэтапному отказу от ископаемого топлива. За последнее десятилетие количество солнечных установок в мире выросло почти в 19 раз, что вынудило закрыться многие угольные и газовые заводы. Динамичный темп перехода связан с тем, что цены на панели в то время снизились на 89 процентов, что сделало солнечные установки одним из самых дешевых и доступных источников энергии. Теперь это преимущество начало исчезать.

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Рост цен связан с теми же факторами, которые приводят к увеличению затрат на все: от мяса до автомобилей. Перебои в цепочках поставок привели к увеличению стоимости доставки и сырья. Разработчики солнечных батарей должны платить больше за сталь, алюминий и ключевой ингредиент панелей — поликремний. В докладе отмечается, что многие производители имеют достаточно запасов для проектов 2021 года, однако в следующем году ожидают роста затрат. Некоторые разработчики пытались пересмотреть контракты из-за скачка цен, в то время как другие просто согласились с более высокой себестоимостью.

В 2015 году страны заключили Парижское климатическое соглашение, в рамках которого договорились снизить выбросы углекислого газа, чтобы остановить глобальное потепление. Одна из основных целей соглашения — удерживать рост среднегодовой температуры в пределе 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом в начале августа мировые ученые-климатологи предупредили, что необходимо сократить выбросы парниковых газов немедленно.

США планирует полностью отказаться от природного газа для сокращения углеродных выбросов и перейти на возобновляемые источники энергии. Согласно прогнозам, к 2050 году страна будет покрывать половину своего электропотребления солнечной энергией. Перейти на возобновляемые источники решила и Австралия — страна стала лидером по установке панелей на крышах домов. Планируется, что к 2026 году батареи станут главным энергетическим ресурсом и будут покрывать до 77 процентов потребностей австралийцев в электроэнергии.