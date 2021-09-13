Британия выделит сотни миллионов долларов на мегапроект ради спасения планеты

Великобритания направит сотни миллионов фунтов на мегапроект по поддержке компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, сообщается на сайте правительства страны. Речь идет об очередном, рекордном по объему, раунде так называемой схемы «контрактов на разницу», Contracts for Difference (CfD).

По словам министра энергетики Британии Энн-Мари Тревельян, решение о выделении денег должно поддержать планы страны по борьбе с изменением климата, необходимой для спасения планеты. Схема CfD позволяет защитить сектор от колебаний цен на электроэнергию на оптовом рынке. Предполагается, что государство через особую компанию Low Carbon Contracts Company (LCCC) заключает с отобранными проектами контракт, договариваясь об определенной цене на электричество в течение 15 лет. В итоге, подчеркивает правительство, потребителям также не приходится платить больше в тех случаях, когда цены на электричество высоки.

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Сейчас запущен уже четвертый раунд схемы: компании будут конкурировать за контракты, на которые выделяется 265 миллионов фунтов (366 миллионов долларов) в год. 200 миллионов пойдут на проекты, получающие энергию за счет прибрежного ветра. Предполагается, что финансирование позволит обеспечить такие мощности производства электроэнергии, что за счет нее можно будет обеспечить восемь миллионов домов.

Альтернативную энергетику сейчас стремятся развивать крупнейшие страны мира. К примеру, США планируют значительно увеличить строительство солнечных электростанций, а Китай надеется достичь нулевых выбросов к 2060 году в том числе за счет гидроаккумулирующих электростанций.