Военную промышленность заставят спасать мир

Мировая оборонная промышленность пока отстает от иных отраслей в снижении выбросов парниковых газов, однако в перспективе сектор заставят измениться ради спасения планеты, предсказывают специалисты компании Boston Consulting Group (BCG). Отчет экспертов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сейчас компании, работающие на военные нужды, ответственны за два процента выбросов CO2, однако к середине столетия эта доля может достичь 25 процентов, если не принять более жестких мер. Оборонные компании, которые не справятся с подобными мерами, столкнутся с нарастающим давлением со стороны тех инвесторов, кто внимателен к экологии. В настоящее время вопросы, связанные с изменением климата, уже сказываются на инвестиционной стратегии почти всех фондов, свидетельствуют данные опроса компании Robeco. Организации, вместе распоряжающиеся активами на сумму в 43 триллиона долларов, уже сообщили, что рассчитывают на соблюдение условий по чистому нулевому уровню выбросов к 2050 году по всем своим портфелям.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Инвесторы ожидают, что оборонные компании выразят стремление бороться с изменением климата и подкрепят это реальными действиями, подчеркивают в BCG. Предприятия, которые смогут предоставить убедительные планы, получат заметное преимущество в том, чтобы привлечь инвесторов. Это поможет им финансировать проекты и вкладывать деньги в свою работу.

Кроме того, тема глобального потепления приобретает все большее значение на уровне властей. Некоторые правительства уже указывают, что используют свое влияние, чтобы заставить промышленность достичь целей, связанных с климатом. В мае министр обороны США Ллойд Остин назвал климатический кризис экзистенциальным. В британском ведомстве высказали похожее мнение: «Насущные требования не могут быть яснее: сфера обороны должна отреагировать сейчас и сделает это». Там также объявляли, что могут учесть экологические критерии при проведении тендеров уже в 2021 году. Министерства обеих стран подтвердили, что собираются помочь своим странам добиться чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

«Можно уверенно предположить, что компании должны будут раскрывать информацию о выбросах и других связанных с климатом рисков, претендуя на правительственные контракты. Министерства обороны по всему миру будут все активнее предлагать своим поставщикам ставить цели по снижению выбросов и готовить соответствующие планы», — говорится в отчете.

Конкретные ключевые направления работы для военной промышленности будут зависеть от конкретной сферы. Так, в воздушно-космическом секторе достижение чистого нулевого уровня выбросов связано с использованием более экологичного топлива, то же касается и флота. Эта тенденция уже ясна в гражданском секторе. Последовать за гражданским опытом могут и сухопутные войска, расширив использование электротранспорта, к которому все активнее переходят ведущие страны мира.