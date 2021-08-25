Страховые компании продолжили вредить планете

Хотя многие страховые компании отказались от сотрудничества с угольной промышленностью, они преимущественно продолжили работать на нефтегазовом рынке, даже несмотря на его чрезвычайную опасность для экологии, сообщает Bloomberg.

Ранее о прекращении страхования деятельности, связанной с углем, объявили 23 крупные страховые компании. Вместо с этим страховщики отказались покинуть нефтегазовый рынок, который не только больше вредит планете, но и приносит куда больший доход. Директор программы Sunrise Project и координатор Insure Our Future (IOF) Питер Босхард заметил, что в 2018 году страховые компании получили более 17 миллиардов долларов от нефтегазового сектора, в то время как на угольную энергетику приходится 6 миллиардов долларов.

Однако июльские наводнения в Центральной Европе, ущерб от которых составил 6,5 миллиарда евро, показали страховым компаниям всю важность борьбы с изменением климата. Первым шагом в этой борьбе может стать отказ страховать новые проекты по добыче нефти и газа. При этом ущерб от прекращения поддержки таких проектов будет сравнительно небольшим — доход от них в 2018 году оценивается примерно в 1,7 миллиарда, что составляет всего 0,1 процента от всей прибыли страховых компаний, по данным аналитиков SocGen.

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По данным некоммерческой экологической организации IOF, 70 процентов нефтегазового рынка страхуют всего десять крупных игроков. Таким образом они могут ощутимо повлиять на энергетическую отрасль.

Аналитики SocGen подсчитали, что действия (или бездействия) страховщика в борьбе с сокращением углеродных выбросов могут сказаться на оценке компании. Стоимость может как вырасти (до десяти процентов), так и упасть (до трех процентов).

Пока же австралийская страховая копания Suncorp первой и на данный момент единственной, по данным аналитиков SocGen, объявила, что не будет предоставлять свои услуги в этой сфере. Французские Axa SA и Assicurazioni Generali SpA начали ограничивать страхование добычи битуминозных песков (один из видов нетрадиционной нефти), сланцевой нефти и арктического бурения.

Между тем новый проект американского нефтяного гиганта ExxonMobil может стать причиной экологической катастрофы. Эксперты утверждают, что власти африканской Гайаны — одной из беднейших стран Африки, именно там планируется добыча нефти — не смогут осуществлять необходимый надзор, чем и пользуется нефтегигант.