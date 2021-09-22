Российским регионам предсказали потепление

Жителей Центральной России предупредили о повышении температуры до 10-12 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, повышение температуры начнется уже в четверг, 23 сентября, и продлится до конца недели. Синоптик отметил, что в поледние дни температура воздуха была на четыре-пять градусов ниже нормы, и сейчас постепенно повышается. По словам Вильфанда, в ближайшие дни температурный фонд приблизится к норме, но погода останется облачной и пройдет небольшой дождь. Бабьего лета метеоролог призвал не ждать.

Специалисты центра «Фобос», наоборот, заявляют, что пик холодов пройден, и с понедельника, 27 сентября, прогнозируют потепление в регионах Центральной России до 11-16 градусов, чьто выше климатической нормы. Причиной этого станет рост влияния антициклона. Он начнется с начала следующей недели, и такая погода сохранится до конца месяца.

