Россиянам назвали дату начала астрономической осени

Со среды, 22 сентября, в России начнутся сезонные перемены погоды. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, с этой даты будет больше пасмурных дней, а осадки приобретут площадной характер. «22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — теплое полугодие сменяется холодным», — пояснила она.

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Метеоролог отметила, что с этой даты становится больше пасмурных дней, осадки становятся площадными, а среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов. Все, природа постепенно засыпает», — рассказала синоптик, добавив, что приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени».

По данным Московского планетария, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 мск.

14 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию бабьего лета. По его словам, к концу месяца потепление все-таки может произойти. «Я бы еще поожидал. Есть вероятность, отличная от нуля, что 25-26 числа холод сменится всплеском тепла. Погода и живет скачками, этим и отличается. Температурная норма — это искусственная величина. Как любой человек отличается от среднестатистического, так и погода отличается от среднестатистической», — сказал специалист.

Ранее в сентябре российским туристам назвали отечественный курорт с самым комфортным климатом для пляжного отдыха этой осенью. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее благоприятная погода ожидается в Ялте — по ночам температура воздуха не опустится ниже 17 градусов выше нуля.