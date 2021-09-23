Метеоролог предупредила москвичей об отсутствии бабьего лета

В Москве в этом году бабьего лета не будет. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова, сообщает URA.RU.

«Бабьего лета уже не будет, потому что у нас с 22 сентября наступает астрономическая осень, поэтому ни о каком бабьем лете разговоров идти уже не может», — заявила Позднякова.

Она добавила, что, несмотря на повышение температуры в Москве до 15-17 градусов тепла на несколько дней, синоптики не могут назвать такую погоду бабьим летом. «Это просто теплый эпизод сентябрьской погоды, не более того», — сказала метеоролог.

При этом в октябре в Москве будет теплая погода, отметила она.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал начало золотой осени в Москве и Подмосковье. По его словам, листья начнут опадать к концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов тепла и местами пройдет небольшой дождь. Метеоролог отметил, что предстоящая золотая осень — не классическая, потому что синоптики не прогнозируют яркого солнца.