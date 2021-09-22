Вильфанд спрогнозировал начало золотой осени в Москве

Вильфанд заявил, что золотая осень придет в Москву и Подмосковье в конце недели

Золотая осень в Москве и Подмосковье начнется в конце недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«К концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов и лишь местами будет небольшой дождь, можно будет уже говорить о золотой осени», — заявил Вильфанд.

Он добавил, предстоящая золотая осень — не классическая, потому что синоптики не прогнозируют яркого солнца.

По словам метеоролога, листва в Московском регионе будет опадать минимум до середины октября.

Ранее в центре «Фобос» россиянам спрогнозировали настоящее бабье лето. По данным синоптиков, пик похолодания в центральных регионах страны пройден, с понедельника, 27 сентября, начнется потепление. Ночи будут холодными, но днем столбики термометров поднимутся до 11-16 градусов.