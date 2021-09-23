Синоптик назвала сроки наступления потепления в Москве

В выходные 25-26 сентября в Москву придет потепление, температура вернется к климатической норме. Такие сроки назвала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает RT.

По ее словам, к выходным завершится период облачной, сырой и ветреной погоды.

«Существенных осадков (в субботу, 25 сентября) не ожидается, ночь будет довольно теплая. Дневная температура будет колебаться от плюс 10 до плюс 13 градусов, будет преобладать южный ветер», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что в воскресенье погода немного изменится из-за циклона — дневная температура составит 10 градусов тепла.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал самый холодный сентябрь в XXI веке. По его словам, на это указывает прошедшая неделя, которая была холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. При этом он отметил, что 2021 год может войти в пятерку самых теплых лет нынешнего века.