Россиянам спрогнозировали похолодание и дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с ТАСС спрогнозировала, что россиян на юге России до выходных ждет неустойчивая погода, связанная с дождями при похолодании ниже климатической нормы на несколько градусов.

«Сейчас ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди, в частности, обрушились на Нальчик и сохранятся там до выходных. Температура понизится до 12-13 градусов», — сказала она, отметив, что прохладные воздушные массы сохранятся до субботы, 25 сентября.

Кроме того, в выходные дни циклону удастся пробить атмосферный блок. Сильный вихрь уйдет в Зауралье, а на его место распространится гребень азорского антициклона. В результате дождевые тучи рассеются, в регион возвратится теплая погода. Температура быстро повысится и вернется в рамки климата третьей декады сентября.

Ранее климатолог из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева заявила, что будущая зима в России будет состоять из перепадов морозов и оттепели. По мнению специалиста, зимой ожидаются не только частые смены волн тепла или холода, но и усиление их интенсивности, а также увеличение продолжительности в некоторых регионах.