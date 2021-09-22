Россиянам предсказали контрастную зиму из морозов и оттепели

Климатолог РАН Латышева: в России ожидается зима с перепадами морозов и оттепели

Климатолог из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева заявила, что будущая зима в России будет состоять из перепадов морозов и оттепели, пишет «Российская газета».

Латышева предсказала россиянам контрастную зиму, поскольку она обусловлена соответствующим летом. По мнению специалиста, зимой ожидаются не только частые смены волн тепла или холода, но и усиление их интенсивности, а также увеличение продолжительности в некоторых регионах. Это касается субъектов, удаленных от смягчающего воздействия океанов.

Ярким примером является территория Иркутской области, где в условиях потепления климата остается охлаждающее влияние материка и Монгольского (Азиатского) антициклона. В зависимости от его динамики зимние месяца могут быть как аномально теплыми, так и аномально холодными, заключила Латышева.

Ранее россиянам пообещали морозную зиму. По мнению начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николая Терешонка, антициклоны повлияют на погоду во многих субъектах страны.