Россиян предупредили об увеличении «холодной погодной ямы»

В сентябре в европейской части России прогнозируются холода, которые обычно наступают зимой. «Холодная погодная яма» продолжит увеличиваться, предупредил эколог, руководитель прогностического центра Meteo Александр Шувалов, сообщает Ura.ru.

«Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы», — заявил Шувалов.

Он добавил, что процесс похолодания в ближайшее время только усилится. На Урале температура упадет до шести-девяти градусов тепла — с этой территории ветра принесут холод и в Европу.

Ранее синоптик Елена Волосюк пообещала москвичам похолодание на 10 градусов. Он отметил, что уменьшение среднесуточной температуры в столице не только продолжится, но и усилится.