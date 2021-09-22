Ученые предупредили россиян о приближении нового ледникового периода

В европейской части России может наступить новый ледниковый период. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника, специалиста по природным катастрофам ФИЦ «Пущинского научного центра биологических исследований РАН» Алексея Карнаухова.

По словам ученого, в последние годы исследователи наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Карнаухов подчеркнул, что Гольфстрим может привести к резкому понижению температуры.

«В европейской части России случится резкое похолодание — на десять, двадцать градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — спрогнозировал он.

По словам эксперта, последний ледниковый период в Европе закончился 11 тысяч лет назад и продолжался примерно тысячу лет. Он назывался Малый дриас.