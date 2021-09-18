Москвичей предупредили о четырехдневном дожде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что с 19 по 22 сентября в Москве ожидаются сильные дожди. В комментарии РИА Новости синоптик предупредил, что на следующей неделе в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

«В столичном регионе влияние связанных с циклоном "Роланд" атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев», — сообщил он. По словам Леуса, в воскресенье, 19 сентября, температура в столице будет не выше плюс 11 градусов.

Специалист отметил, что самым холодным и дождливым днем недели станет понедельник, 20 сентября. Как уточнил Леус, в этот день из-за порывистого ветра и отсутствия солнца жителям города будет казаться, что на улице ниже плюс 5-7 градусов. 21 и 22 сентября дожди немного ослабеют, а температура повысится на пару градусов.

«И только в четверг сквозь разрывы в облаках начнет проглядывать солнце, а дожди примут небольшой и локальных характер», — добавил синоптик. Однако, по его словам, дожди возобновятся уже в конце следующей недели, так как в пятницу к Москве приблизится североатлантический циклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части страны. Он сообщил, что вторая половина сентября будет прохладной, ожидаются дожди.