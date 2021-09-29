Синоптик назвал сроки солнечной и теплой погоды в центре России

Солнечная и теплая погода продлится в центральной части России приблизительно до середины следующей недели. Такие сроки в разговоре с «Лентой.ру» назвал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Как видите, у нас сейчас солнца вдоволь, это значит, что над севером европейской территории России сформировался антициклон. Он пришел надолго — где-то до середины следующей недели. Поэтому такая погода с большим количеством солнца и перепадами температуры сохранится все эти дни», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, ночи становятся длиннее и за счет похолодания ночью идет понижение температуры.

Это обычное явление для конца сентября. Это происходит за счет того, что ясная погода и разброс между дневной и ночной температурой становится больше. Облака все нивелируют — они не дают прогреться днем и так остыть ночью, а когда их нет, появляется такая разница Александр Шувалов глава центра «Метео»

Шувалов отметил, что разница в некоторых регионах, например в Средней Азии или Забайкалье, может достигать 20-25 градусов — минус 15 ночью и плюс 10 днем. Такое часто происходит в Якутии. Он указал, что данное явление не считается аномалией, а происходит из-за хорошей погоды, связанной с устойчивым, обширным антициклоном.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что золотая осень, пришедшая Центральный федеральный округ, продлится минимум неделю. По его словам, жителей ЦФО ждет «очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков». Он также отметил, что такая погода будет стоять минимум до 5 октября.