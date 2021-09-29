Россиянам назвали сроки золотой осени

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: золотая осень в ЦФО продлится минимум до 5 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что золотая осень, пришедшая Центральный федеральный округ (ЦФО), продлится минимум неделю. Россиян ожидают солнечные дни, отсутствие осадков и температура воздуха в районе 13-15 градусов тепла, передает ТАСС.

Вильфанд объяснил, что в европейскую часть России со Скандинавии постепенно приходит мощный антициклон. Его последствия отразятся на центре страны: жителей ЦФО ждет «очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков». Он также назвал сроки золотой осени: она продлится минимум до 5 октября.

«Этот тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться — вся яркость осенних оттенков во всей красе», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

Синоптик пообещал, что температура воздуха повысится к выходным до 10-15 градусов тепла. Мощный антициклон не исчезает быстро, он станет «даже разрушаться медленно», заключил он.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам неделю теплой погоды. По его словам, погода в столице почти полностью соответствует климатической норме.