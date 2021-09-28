Вильфанд пообещал москвичам неделю теплой погоды

Теплая погода в Москве сохранится как минимум в течение ближайших 7-8 дней. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что в столице началась настоящая золотая осень с солнечными днями без облаков и осадков.

По словам метеоролога, сегодня погода в столице практически полностью соответствует климатической норме — именно такой температурный фон характерен для этого времени года.

«Хотя, конечно, для нас такая погода кажется очень теплой после прошлой недели, когда температура была на 4-5 градусов ниже нормы, — отметил Вильфанд. — В выходные и даже в понедельник температуры ночью и днем почти не отличались: солнца было мало, облака высокие, плотные, солнечная энергия практически не играла роли, из-за чего разница дневных и ночных температур составляла максимум 2-3 градуса. Теперь же мы наблюдаем выраженный суточный ход: ночные температуры от 0 до 5 градусов, дневные от 10 до 15, погода стала намного веселее, серость, хмурость отступают, наступает замечательная пора золотой осени».

Вильфанд добавил, что избежать похолодания все равно не удастся, рано или поздно оно сменит теплые солнечные дни. Но в ближайшие дни переживать об этом не стоит — над столицей установился мощный антициклон, комфортная погода сохранится в течение как минимум 7-8 дней.