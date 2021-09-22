Синоптики предупредили россиян о «погодных проклятиях»

Синоптики предупредили жителей российских регионов о «погодных проклятиях», которые связаны с мощными ливнями и происходят из-за действия антициклонов. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

Затяжные ливни накрыли Краснодарский край: в Сочи за 12 часов выпало 25 миллиметров влаги, в Краснодаре – 36 миллиметров, а Геленджике — 44 миллиметра осадков.

«Речь идет об антициклонах над востоком Европейской России, которые блокируют продвижение циклонов из Атлантики. И тем приходится в течение многих дней кружить над курортами юга», — заявили специалисты.

Согласно прогнозам, в ближайшие три дня мощные ливни пройдут в Кабардино-Балкарии, температура воздуха в Нальчике понизится до 12-13 градусов. На берегах Черного моря ливни продолжатся. В эпицентре стихии окажутся склоны Кавказа, подчеркнули специалисты «Фобоса».

Как отметили синоптики, к выходным вихрь переместится в Зауралье. На юг страны вернется бархатный сезон, а в средней полосе ожидается повышение температуры до плюс 10-15 градусов. В Москве на следующей неделе будет дождливо, также ожидается пик потепления — воздух прогреется до 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве и Подмосковье начнется в конце недели. По его словам, предстоящая золотая осень — не классическая, потому что синоптики не прогнозируют яркого солнца.

