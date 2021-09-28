В Москве ночью похолодает до нуля градусов

В ночь на 29 сентября в Москве температура воздуха упадет до нуля градусов

В Москве в ночь на среду, 29 сентября, температура воздуха упадет до нуля градусов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Власти предупредили, что из-за похолодания возможно ухудшение видимости на дорогах. Также в мэрии призвали пешеходов быть внимательнее на дорогах.

По данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, погода ночью будет колебаться от нуля до двух градусов тепла. В среду, 29 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду, температура воздуха составит плюс 10-12 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам неделю теплой погоды. По его словам, погода соответствует климатической норме, в городе началась настоящая золотая осень с солнечными днями без облаков и осадков.