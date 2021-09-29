Синоптик спрогнозировал окончание бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах продлится еще около недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Он напомнил, что на юге европейской части России столбики термометров показывают ниже нормы на 1-2 градуса. Это сказывается на температуре морской воды. «Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3-5 октября», — спрогнозировал он окончание тепла.

В ближайшее время в Евпатории ожидается плюс 18 градусов. В Анапе, Феодосии и Геленджике будет на один градус теплее. Комфортнее море в Алуште, Сочи и Туапсе — плюс 20 градусов. В Ялте ожидается 21 градус тепла.

Ранее россиян предупредили о заморозках и снеге. Так, в Челябинской области и Башкортостане столбики термометров опустятся до минус восьми градусов, в Свердловской и Курганской областях — до пяти градусов мороза. При этом заморозки уже захватили Урал, Красноярский край, Магаданскую область и Чукотку, на этих территориях ночная температура ниже нуля.