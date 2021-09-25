Россиян предупредили о заморозках и снеге

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках и снеге в некоторых регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, заморозки ожидаются в некоторых регионах европейской части страны. Так, в Челябинской области и Башкортостане столбики термометров опустятся до минус восьми градусов, в Свердловской и Курганской областях — до пяти градусов мороза. При этом заморозки уже захватили Урал, Красноярский край, Магаданскую область и Чукотку, на этих территориях ночная температура ниже нуля, отметил Вильфанд.

Кроме того, в Иркутской области прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, в некоторых районах установится временный снежный покров. На побережье Краснодарского края, в Сочи с субботы, 25 сентября, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. Также на выходных есть опасность формирования смерчей над морем недалеко от Сочи, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Центральной России о повышении температуры до 10-12 градусов. В ближайшие дни температурный фон приблизится к норме, но погода останется облачной и пройдет небольшой дождь. Бабьего лета метеоролог призвал не ждать.

При этом специалисты центра «Фобос» с понедельника, 27 сентября, прогнозируют потепление в регионах Центральной России до 11-16 градусов, что выше климатической нормы. Причиной этого станет рост влияния антициклона. Он начнется с начала следующей недели, и такая погода сохранится до конца месяца.