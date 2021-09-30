Российский синоптик назвал дату замены летних шин на зимние

Заменить летнюю резину на зимнюю необходимо будет уже после 20 октября. Такую дату назвал россиянам синоптик Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«Переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону понижения произойдет после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина», — заявил синоптик и отметил, что в Москве в октябре не будет устойчиво лежать снег.

Первый снег может выпасть после 28 октября, отметил Тишковец.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям центра Европейской России, что погода, которая установится в регионе к началу октября, может подойти для загара. В начале следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, а солнце будет еще активным, отметил он.