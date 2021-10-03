Россиянам пообещали старое бабье лето

В Центральную Россию на следующей неделе придет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу. Однако днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

«Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью», — пообещал синоптик.

Тишковец также рассказал, что во второй декаде месяца повысится концентрация облачности и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться. Ближе к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может выпасть и первый мокрый снег, добавил он.