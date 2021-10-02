Синоптик сравнил погоду в России в октябре с марсианской

Синоптик Тишковец: погода в России в октябре будет напоминать климат Марса

Погода в России в октябре будет напоминать климат Марса. Такое сравнение привел ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

«Известно, что там [на Марсе] очень низкая влажность и существенное суточное колебание температуры. Сентябрь был невероятно холодный и по количеству осадков превысил норму на 30 процентов. Грядущий октябрь будет противоположностью сентября», — заявил Тишковец.

По его словам, в первой половине октября ожидается сухая погода, а количество солнечных дней будет выше нормы.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погоду для загара в октябре. Он отметил, что в начале следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, а солнце будет еще активным. «При чистом небе вполне можно загорать», — заявил он.