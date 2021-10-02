Россиянам напомнили о неустойчивости погоды

Эксперты Михаил Юлкин, Игорь Мохов и Андрей Киселев в беседе с РБК напомнили, что неустойчивость температур на территории России может свидетельствовать о «нервозности» климата, которая мешает спрогнозировать, какой будет зима в этом году.

Как пояснил научный руководитель Института физики атмосферы имени Обухова РАН Игорь Мохов, погода в России говорит о том, что климат становится изменчивым и «нервозным». Это связано с тем, что в регионах меняется циркуляция атмосферы. Кроме того, на изменчивость климата влияют и междесятилетние колебания.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин отметил, что непредсказуемость погоды является результатом глобального потепления. По его словам, в России теплеет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и будущие зимы могут быть слишком теплыми или, наоборот, слишком холодными.

При этом ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев подчеркнул, что по этой причине предсказать погоду на зиму достаточно сложно. «Где-то будут периоды бесснежья, где-то — много снега, где-то будут перепады температуры», — сказал он.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в начале октября. По его словам, первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков. Дефицит осадков на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, а также северной половине Якутии.