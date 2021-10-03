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Россиянам пообещали погодные аномалии зимой

Синоптики «Фобоса»: самые значительные погодные аномалии будут наблюдаться в Южной России
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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Россиянам пообещали погодные аномалии этой зимой: часть регионов ожидает существенное увеличение количества осадков. Об этом сообщили РИА Новости специалисты центра «Фобос».

Наиболее значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

Синоптики отметили, что несмотря на глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, что скажется на погоде в Северном полушарии.

В этом сезоне в некоторых российских регионах уже начались снегопады и штормы, напомнили специалисты. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири. «В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — заверили синоптики.

Также они предрекли существенное увеличение количества осадков из-за усиления западно-восточного переноса воздушных масс. При этом в столице высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза, заключили в «Фобосе».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. Так, на севере Европейской России ожидается очень теплая погода и температура выше нормы на 4 градуса. Причиной этого станет антициклон, с западной периферии которого перемещаются теплые воздушные массы.

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