Вильфанд призвал москвичей не ждать скорого наступления снежной погоды

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Москве пока не стоит ожидать постоянной снежной погоды

В Москве не стоит ожидать скорого наступления снежной погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитируют «Известия».

«Снег в конце октября не редкость, но до постоянного снежной погоды еще далеко», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, синоптики пока не могут дать точный прогноз, насколько снежной и холодной будет зима. Глава Гидрометцентра добавил, что, вероятно, в большинстве российских регионов температура зимой будет около нормы и выше. Погода выше нормы прогнозируется на севере страны, сообщил он.

Ранее синоптик Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность аномально снежной зимы в России. По его словам, долгосрочные прогнозы точны только на 60 процентов. Он отметил, что невозможно предсказать вероятность того, в каком месте зимой возникнет аномалия и какой конкретно она будет.