Синоптик оценил вероятность аномально снежной зимы в России

Синоптик Шувалов: прогноз об аномально снежной зиме может быть точным только на 60%

Долгосрочные прогнозы, такие как прогноз на аномально снежную зиму, который ранее дали синоптики, точны только на 60 процентов. Так эти данные в беседе с «Лентой.ру» оценил глава прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Специалисты-долгосрочники эти прогнозы о снежности зимы делают, но это малоубедительно по одной простой причине. Тот же прогноз на сентябрь давал на большей части территории страны положительные аномалии температуры. А аномалия была и на Европейской части, и на Урале, и на юге Сибири отрицательная», — отметил Шувалов.

Метеоролог отметил, что невозможно предсказать вероятность того, в каком месте зимой возникнет аномалия и какой конкретно она будет.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока количество осадков предстоящей зимой превысит норму.

О возможных аномалиях из-за климатических изменений ранее предупреждал климатолог Василий Яблоков. Он рассказал, что из-за «нервозности климата» россияне могут столкнуться с температурными рекордами и с далеким от нормы количеством осадков.