Вильфанд пообещал россиянам скачки температуры зимой

Россиян зимой ждут сильные похолодания наряду с периодами оттепелей, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам специалиста, жителям России нужно подготовиться к скачкам температуры. «Будут заметные и сильные понижения температуры, но будут и частые оттепели этой зимой», — пообещал он, ссылаясь на прогноз Росгидромета. Синоптик отметил, что прогнозы ведомства часто отличаются от данных центров в других странах и показывают более низкие температуры. Зарубежные метеорологи прогнозируют вероятность более высоких значений по другим моделям.

В Гидрометцентре России в среду, 6 октября, отметили, что погода зимой будет около или выше нормы. Температура выше обычных значений ожидается на севере России. При этом ученые добавили, что долгосрочные прогнозы на зиму давать сложно — все они будут меняться.

Кроме того, Вильфанд призвал не верить примете, согласно которой «очень красная» рябина является предвестником морозной зимы.