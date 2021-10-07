В Москве ударили первые заморозки

В Москве отмечены первые в сезоне заморозки. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07.00 минус 0,4, и это не окончательная цифра», — сказал синоптик.

По его словам, следующие четыре ночи в столице также ожидаются «со слабым минусом». При этом в Подмосковье, в Серебряных Прудах, температура опустилась до минус 5,2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал совет россиянам: чтобы бороться с осенней хандрой, нужно больше времени уделять семье и детям. По его словам, общение с детьми помогает справиться с плохим настроением, которое может вызывать пасмурная осенняя погода.

Также Вильфанд рассказал, что погода на территории России зимой будет около или выше нормы. Метеоролог отметил, что долгосрочные прогнозы на зиму давать сложно — все они будут изменяться.