Россиянам дали совет по борьбе с осенней хандрой

Вильфанд: для борьбы с осенней хандрой нужно общаться с детьми

Чтобы бороться с осенней хандрой, нужно больше времени уделять семье и детям. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передают «Известия».

Вильфанд отметил, что общение с детьми помогает справиться с плохим настроением, которое может вызывать пасмурная осенняя погода. Он также посоветовал мужчинам радовать своих женщин и «каждый день приносить цветы домой».

«Я согласен с психологами, которые говорят, что погода влияет на настроение человека. Осенью мало солнечных дней и отсутствие солнечного света играет роль. Но в Москве, мне кажется, нет времени хандрить — столько театров, например», — рассказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сравнил погоду в России в октябре с марсианской. По его словам, на Марсе очень низкая влажность и существенное суточное колебание температуры. Так и в России — сентябрь был очень холодный, а грядущий октябрь станет его противоположностью.