Российским водителям назвали лучшее время для смены летней резины на зимнюю

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в октябре водителям менять резину не нужно

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал водителям лучшее время для смены летней резины на зимнюю в Европейской части России. Его слова в среду, 6 октября, приводит РИА Новости.

Научный руководитель учреждения предостерег автовладельцев от смены резины в октябре и посоветовал делать это в конце ноября.

По его словам, делать это необходимо в том случае, если температура устойчиво держится ниже пяти градусов тепла.

«Особенно ниже нулевой отметки... Пока прогнозы, что температура будет выше», — добавил Вильфанд.

Ранее в сентябре российские автоэксперты отмечали, что менять летнюю резину на зимнюю на автомобилях нужно с учетом температуры воздуха и вероятности выпадения осадков.